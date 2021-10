Landtagswahl 2022 : Die Grünen stellen ihre Landtagskandidaten im Rhein-Kreis auf

Neuss Die Grünen haben am Mittwochabend bei ihrer Kreismitgliederversammlung im Gare du Neuss ihre Landtagskandidaten für die drei Wahlkreise im Rhein-Kreis aufgestellt.

Mit Susanne Benary (Stadt Neuss), Dirk Schimanski (Grevenbroich, Dormagen, Rommerskirchen und Teile von Jüchen) und Simon Rock (Jüchen, Korschenbroich, Kaarst und Meerbusch) an der Spitze ziehen die Grünen in den Landtagswahlkampf. „Ein starkes Trio für den Rhein-Kreis“, sagt Susanne Benary. Wichtig werden auch die Plätze auf der Landesliste der NRW-Grünen, die im Dezember aufgestellt werden soll.

Susanne Benary betont, dass sie im Wahlkampf vor allem die sozialen Themen in den Blick rücken möchte. „Die Bürgerversicherung und das 365-Euro-Ticket sind da nur zwei Beispiele. Zudem ist es mir wichtig, mich für ein starkes Demokratieverständnis und gegen Rassismus und Antisemitismus einzusetzen.“ Sozialpolitisch setzt sich die Stadtverordnete in Neuss bereits seit langem ein, zum Beispiel als Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses.

Bereits am Abend der Bundestagswahl ging der Blick der Grünen nach vorne. Bundestagskandidatin Petra Schenke sprach mit dem Trio Schimanski, Rock und Benary im „Friday’s“ in Neuss schon über die anstehenden Ziele – denn nach der Wahl ist bekanntlich vor der Wahl. Nun ist die Aufstellung offiziell. Gewählt wird in NRW am 15. Mai.