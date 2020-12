Stadtteilserie : Die SVG Weißenberg gehört fest zur Furth

Weißenberg Notker Becker ist seit diesem Sommer Vorsitzender der 1910 gegründeten und aktuell rund 630 Mitglieder starken Sportvereinigung.

Ja, Notker Becker ist seit August Vorsitzender der SVG Weißenberg – 1910 gegründet und mit ihren aktuell rund 630 Mitgliedern integraler Bestandteil der Furth. Doch der 58-Jährige stellt lieber Menschen wie Schatzmeister Manfred Schlaak, auf dessen treuen Dienste die Sportvereinigung schon seit fast einem halben Jahrhundert bauen kann, ins Spotlight. Oder den fest im Klub angestellten Platzwart Bernhard Philipp, für den die Arbeit im Hubert-Schäfer-Sportpark an der Neusser Weyhe so viel mehr als ein Job ist. „Er liebt diese Anlage.“

Becker fühlt sich wohl in seinem Team, lobt die Zusammenarbeit mit seinem Stellvertreter Andreas Bonnen, Hauptgeschäftsführer Andreas Hansen und den maßgeblichen Abteilungsleitern Reinhold Krieg (Senioren) und Dirk Witte (Jugend). Und natürlich weiß er sehr genau, dass der Verein auf den von seinen Vorgängern gelegten Fundamenten ruht. Männern wie Hans-Josef Holtappels, der im Sommer nach 26 Jahren im Amt mit über 80 seinen Hut genommen hatte. Unter seiner Regie fiel die strategische Entscheidung der SVG, als erster Sportverein in Neuss die alleinige Verantwortung für eine Bezirkssportanlage zu übernehmen. 2014 war das. „Mutig, aber völlig richtig“, so Becker. Mit seinen vier wettkampftauglichen Fußball-Spielfeldern, dem neuen Vereinsheim und der modernen Flutlichtanlage sorgt der Verein seither auch über die Stadtgrenzen hinaus für Furore. Gerade erst war Zweitligist und Fast-Aufsteiger 1. FC Heidenheim zu Gast, um sich auf die Partie bei Fortuna Düsseldorf vorzubereiten.