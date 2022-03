St.-Andreas-Grundschule Norf : Eine ganze Schule lernt das Trommeln

Norf Premierenfieber in der Norfer Grundschule. Zur Aufführung des Trommeltheaters „Die große Reise der kleinen Trommel Djembi“ wird nämlich wirklich jede Hand gebraucht. Aber zum Glück gibt es Fallou Sy.

Morgens starten alle Kinder in der Turnhalle gemeinsam in den Tag, dann geht es in die Gruppenstunden, wo jede Gruppe ein eigenes Lied, einen eigenen Rhythmus und Tanz bekommt. „Falsche“ Töne gibt es nicht. Annabelle (10) hat eine Hauptrolle und spielt die kleine Trommel Djembi, die sich von der afrikanischen Westküste auf den Weg macht, neue Lieder, Tänze und Rhythmen kennenzulernen. Wenn gerade kein Trommelunterricht ist, bereiten die Kinder die Aufführung vor – basteln (Corona-)Masken, die zu ihrer Rolle passen oder bemalen die T-Shirts. Zur Finanzierung des Trommeltheaters hatte die Schulgemeinschaft am Karnevalsdienstag einen Sponsored Walk im Kostüm veranstaltet. Die Aufführung, zu der jedes Kind nur einen Gast einladen darf, kann dank einer Kooperation mit dem Gymnasium Norf dort stattfinden. „Die Technik-AG und die Schul-Sanitäter begleiten die Veranstaltung,“ freut sich Grundschulleiterin Maggie Hagen-Olbrich.