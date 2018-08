Norf: Alte Autobahn-Wache ist Geschichte

Norf Die alte Autobahn-Wache an der A57 ist Geschichte. Bagger haben sie dem Erdboden gleichgemacht.

Tatsächlich, es ist passiert – nach viereinhalb Jahren Leerstand ist die alte Polizeiwache an der Ausfahrt Norf der A57 abgerissen. Eingezäunt war sie schon seit einiger Zeit. Doch jetzt können die vorbei rauschenden Autofahrer sehen, dass die Bagger ganze Arbeit geleistet haben. Nichts steht mehr. Das „shabby chic“ Gebäude ist weg. Nicht mehr in Betrieb war es seit Januar 2014. Damals fanden die 51 Beamten, die dort Dienst hatten, zunächst Unterschlupf im Gebäude der Kreispolizeibehörde an der Jülicher Landstraße, bevor sie 2016 in einen Neubau an der A61 zogen.