Grünanlage in Neuss Dämpfer für das Nordpark-Arboretum

Das jetzt vorliegende Prüfungsergebnis der Stadt bezeichnet Monika Mertens-Marl, die Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Nordstadt, allerdings als „ernüchternd“. So verweist die Verwaltung zum einen auf ihr „einzigartiges vor- und nacheiszeitliches Arboretum“ im Selikumer Park, das mit erheblichem Pflegeaufwand instandgehalten werde und sich bestens für die gewünschte Wissensvermittlung eigne. Für Interessenten baumkundlicher Besonderheiten, insbesondere den Baumbestand betreffend, eigne sich auch der Botanische Garten an der Bergheimer Straße. „Aufgrund dieser schon vorhandenen äußerst pflegeintensiven städtischen Baummuseen ist aus fachlicher Sicht ein Arboretum an anderer Stelle im Stadtgebiet nicht erforderlich und somit seitens der Verwaltung abzulehnen“, heißt es in der städtischen Stellungnahme. Zudem wird auf die Haushaltslage und die aktuellen Anstrengungen zum Thema Konsolidierung verwiesen.