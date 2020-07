Aktion in Neuss : Graffiti im Zeichen der Demokratie

Bei der Graffiti-Kunstaktion waren unter anderem Nina Isenrath (Künstlername „Aura“) und Alessandro Althaus („Oldhaus“) im Einsatz. NGZ-Fotos (2): -nau Foto: Andreas Woitschützke

Nordstadt Demokratie ist so bunt und vielfältig wie die Kunst: Graffiti-Sprayer haben eine Mauer der Industriebrache von Bauer & Schaurte gestaltet. Die Aktion war Teil des Projekts „Demokratie leben“, an der der Rhein-Kreis Neuss beteiligt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

„Demokratie leben“ – das ist die zentrale Botschaft. Zu diesem Motto haben zehn Sprayer jetzt eine graue Werksmauer der Industriebrache von Bauer & Schaurte in ein Farbenmeer verwandelt. Die Aktion ist Teil des Programms „Demokratie leben“, an dem der Rhein-Kreis beteiligt ist. Die Verteidigung der Demokratie in schweren Zeiten war ein großes Thema, insgesamt herrschte aber Kunstfreiheit – kein Wunder, dass eine bunte Abfolge von Bildern entstand, die von den Passanten mit Sympathiebekundungen honoriert wurde.

Sandro Althaus, der sich „Oldhaus“ nennt, leitete das Projekt. Es war ihm wichtig, die Sprayer in ihrem künstlerischen Tun nicht einzuschränken. Mit dabei waren die Mitglieder der Künstlergruppe Goya, bestehend aus Althaus, Gisa Rosa, Janne Gronen und Alwina Heinz. Althaus, 34 Jahre alt und freiberuflicher Illustrator sowie Graffiti-Dozent an mehreren Schulen, hatte einen Reisekoffer voller Farbdosen mitgebracht. „Fight Racism“ ist bei ihm die kraftvolle und zentrale Botschaft. Seine Freundin Ina Isenrath (23), die sich Aura nennt und in Düsseldorf Retail-Design studiert, nutzte ihren rund drei Meter langen Mauerabschnitt für besonders eindringliche und plakative Appelle. „Steht auf und seid laut“, ist die zentrale Botschaft in ihrer Bildgeschichte. Ein Gehirn verband sie mit einem Megaphon als Aufforderung, zuerst nachzudenken und dann zu sprechen. Auf Demoschildern mahnt und warnt sie, es geht um Diskriminierung, um Sexismus, aber auch um die Gefahr, die von einem Überwachsstaat ausgeht („Datenkrake“).

Lokales „Demokratie leben“ als Projekt Aktion Alwina Heinz wird am 11. August im Netz ein Seminar zum Thema „Demokratie leben“ anbieten. Anmeldungen per E-Mail an alwina-heinz@gmx.de. Dokumentation Für den 21. August ist eine Dokumentation vorgesehen, vom Graffiti-Projekt soll es einen Film geben.

Janne Gronen setzt ihre Botschaft in abstrakte Malerei um. Es geht bei ihr um die Weisheit der Vielen. Und tatsächlich vermittelt sie dem Betrachter den Eindruck, als käme eine Menschenmenge auf ihn zu. Sie nimmt Bezug auf Wissenschaftler in England, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts diesem Phänomen gewidmet hatten. In dieses Horn hatte Jahrhunderte zuvor bereits Platon gestoßen. Seinen Aufruf („Alle stehen auf und beraten mit, Arm wie Reich, von hoher und niedriger Abstammung.“) setzte Gisa Rosa malerisch um. Alwina Heinz aus Neuss, Absolventin der Düsseldorfer Kunstakademie, widmete sich der Kommunikation, einem wichtigen Thema im Zusammenhang mit Demokratie. Ihr Beitrag wirkt wie ein vereinfachter Schaltkreis, der Komplementärfarbkontrast steht für die möglichen Gegensätze der Kommunizierenden, die miteinander in Verbindung stehen. Er nennt sich Holger und er widmet sich mit seinem Grafitto den beiden großen Ideologien der 20. Jahrhunderts. Unter der Überschrift „All Lies“ („Alles Lügen“) verbindet er den Sowjetstern mit dem Hakenkreuz.

Foto: Christoph Kleinau 10 Bilder Wo jedermann Graffiti-Künstler sein darf