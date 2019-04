Nach Brauerei-Tank-Chaos in Neuss : Ampelanlage an der Kaarster Straße ist ersetzt worden

Ampelanlage an der Kaarster Straße ist ersetzt worden

Nach Brauerei-Tank-Chaos in Neuss

Die mobile Ampelanlage an der Kaarster Straße ist Geschichte. Foto: Simon Janßen

Der Verkehr an der Kreuzung Gladbacher Straße/Kaarster Straße läuft wieder weitgehend flüssig. In den vergangenen Wochen musste eine Fahrspur gesperrt bleiben, weil nur ein Ampel-Signal zur Verfügung stand und beide Fahrspuren parallel nur dann betrieben werden dürfen, wenn zwei Signale vorhanden sind. Die Ampelanlage war Ende Februar durch eine mobile ersetzt worden, weil der ursprüngliche Ampelmast sich für einen Schwertransport vom Neusser Hafen zur Oettinger-Brauerei nach Mönchengladbach als unüberwindbares Hindernis herausstellte. Der Transport des XXL-Biertanks musste zwischenzeitlich stillgelegt werden. Bei der Chaos-Tour wurde auch ein Bus-Wartehäuschen beschädigt. Die Ampelanlage wurde von einer beauftragte Firma weggeflext. Durch den Wegfall einer Fahrspur kam es vor allem an der Kaarster Straße zu einem erhöhten Aufkommen im Berufsverkehr.