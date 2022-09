Nach Start des Ausbildungsjahres : Noch 660 freie Lehrstellen im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Einen Monat nach dem Start des neuen Ausbildungsjahres sind im Rhein-Kreis Neuss 33 Prozent aller Ausbildungsplätze unbesetzt. Ende August hatten Firmen noch 660 Lehrstellen zu vergeben. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Berufung auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit mit.

Claudia Hempel von der NGG-Region Krefeld-Neuss appelliert an Jugendliche und junge Erwachsene, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, sich in der Lebensmittelbranche umzusehen: „Vom Süßwarentechnologen bis zur Chemielaborantin – die Ernährungsindustrie bietet abwechslungsreiche Berufe bei solider Bezahlung.“ Im Rhein-Kreis Neuss bieten Firmen nach Angaben der Arbeitsagentur aktuell noch 16 freie Azubi-Plätze in der Produktion von Nahrungsmitteln und Getränken an.

Die Lebensmittelindustrie gilt als viertgrößter Industriezweig in Deutschland. Mit rund 3.800 Beschäftigten allein im Rhein-Kreis Neuss sei die Branche ein „wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region“, so Hempel. „Wer hier lernt, hat später einen krisenfesten Job. Gegessen und getrunken wird immer. In der Corona-Pandemie haben viele Lebensmittel- und Getränkehersteller auf Hochtouren gearbeitet – während andere Branchen ihre Beschäftigten in Kurzarbeit schicken mussten“, betont die Gewerkschafterin. Infos rund um die Berufsausbildung gibt es unter: www.ausbildungsstart.ngg.net.