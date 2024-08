Meldung in der Nina-App Geruchsbelästigung im Neusser Stadtgebiet

In der Mittagszeit gegen 12 Uhr schlug die Warn-App „Nina“ Alarm: Geruchsbelästigung im gesamten Stadtgebiet Neuss. Warnstufe Gefahreninformation. Kreissprecher Benjamin Josephs gab jedoch schnell Entwarnung. Es handele sich dabei lediglich um eine reine Meldung der Kreisstelle, um die Bürger in Kenntnis zu setzen. Zuvor waren nämlich mehrere Anrufe bezüglich des Gestanks in der Leitstelle eingegangen. Ursache hierfür sei ein Ölfilm auf dem Rhein, der sich mit einer Länge von rund 20 Kilometern über die gesamte Breite des Flusses erstreckte und eine Stunde nach der Meldung bereits am Neusser Stadtgebiet vorbeigezogen war.