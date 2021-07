Start und Ziel in Neuss : Raderlebniswoche zum Ferienausklang

Neuss Der Niederrheinische Radwandertag wird auf eine Woche ausgedehnt. Zu fünf Touren kann man am Kinderbauernhof in Neuss starten.Und wer sich gut vorbereitet, kann sogar etwas gewinnen.

Neuss Streiche Stempelstelle, setze Infopunkt: Der immer Anfang Juli stattfindende Niederrheinische Radwandertag fällt auch in diesem Jahr aus, allerdings nicht ersatzlos. Vielmehr wird der Aktionstag, bei dem an Durchlaufpunkten Stempel gesammelt werden mussten, wollte man an einem Gewinnspiel teilnehmen, durch eine Raderlebniswoche in der letzten Ferienwoche ersetzt. Zu der gehört auch ein Gewinnspiel, doch weil die Stempelstellen ja nicht im Aktionsraum vom 8. bis 15. August besetzt bleiben können, werden sie durch Infopunkte ersetzt, an denen man Hinweise auf Schlüsselbegriffe sammeln muss.