Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe : Spende aus Neuss als Mutmacher fürs Ahrtal

Ahrweiler/Neuss Karikaturist Wilfried Küfen, die NGZ sowie die Rotary Clubs aus Neuss und Kaarst-Korschenbroich sammelten Spenden für die Flutopfer im Ahrtal. Mit 10.675 Euro wird der Aufbau der Katholischen öffentlichen Bücherei in Ahrweiler unterstützt. Ein Besuch.

Der drahtige, eloquente Herr ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der Innenstadtpfarre St. Laurentius. Von seinem Büro im Gemeindezentrum schaut er auf die komplett eingerüstete, im 13. Jahrhundert erbaute Kirche. Es werde wohl Jahre dauern, bis dort wieder Messen gefeiert werden, vermutet Radermacher. Vor dem Gemeindezentrum sitzt ein Dutzend Menschen in der Frühlingssonne, Frauen und Männer, jung und alt. Sie unterhalten sich bei Kaffee und Wasser. Alleinlebende suchen Halt in der Gemeinschaft. Das „Wintercafé“ der Pfarre ist ein Angebot für die einsamen Seelen einer verwundeten Stadt mit 8000 Einwohnern, deren Infrastruktur in einer Nacht zerstört wurde, das soziale Gemeinwesen inklusive.

Gründung 1905 in Chicago; ein Freundeskreis um den Anwalt Paul Harris besuchte das erste Meeting. Damit ist Rotary der älteste Serviceclub der Welt. Später folgten weitere Serviceclub-Gründungen; zum Beispiel Lions, Kiwanis, Round Table, Soroptimist oder Zonta. Name Rotary steht für Rotieren, weil Amtsträger in allen Funktionen jährlich am 1. Juli wechseln. Netzwerk 1,2 Millionen Mitglieder in 34.000 Clubs – in 200 Ländern. Im Rhein-Kreis gibt es sechs Klubs in Dormagen, Grevenbroich, Kaarst-Korschenbroich, Meerbusch, Meerbusch-Büderich und Neuss.

Lesen verbindet, auch die Projektpartner. Zeitungsmacher wie sie in der NGZ-Redaktion sitzen, wenden sich an Leser. Auch die Rotary Clubs engagieren sich seit vielen Jahren, um einen Beitrag zur Verbesserung der Lesekompetenz von Schülern zu leisten und fördern daher zielgerichtet das Leseverständnis von Grundschülern. Verbindende Gründe also, die die Bücherei in Ahrweiler zum Adressaten der Spende aus dem Rhein-Kreis Neuss werden ließen. Dass diese Entscheidung richtig war, davon überzeugte sich der Neusser Rotarier Dieter-Alfred „Butz“ Paul bei einem Besuch in Ahrweiler. Die Katholische öffentliche Bücherei in Bad Neuenahr-Ahrweiler sei vor der Flutkatastrophe ein wichtiger Anlaufpunkt gerade auch für Schüler und Jugendliche gewesen. Dort seien barrierefrei und kostenlos circa 8500 Medien angeboten wurden. Aus. Vorbei. Abgesehen von einigen wenigen Exemplaren in den obersten Regalen wurde alle Romane, DVDs, Zeitschriften, Sach- und Hörbücher ein Opfer der großen Welle. Das Wasser stand 1,40 Meter hoch; als es abfloss, blieben Schlamm und unbrauchbare Bücher zurück. „Wir hatten am 14. Juli noch wie gewohnt bis 17 Uhr geöffnet“, sagt Beate Sebastian. Wenig später rauschte das Wasser der Ahr heran und riss die kleine heile Welt der Menschen mit ihrem strukturierten Alltag fort.