Schützen-Geschichten in Neuss : NGZ-Sonderbeilage trotz Schützenfest-Absage

Neuss Auch wenn das Schützenfest der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist – die NGZ-Redaktion hat alles getan, um Geschichten zu sammeln und in einer Sonderausgabe zu veröffentlichen.

Das Schützenfest fällt aus – nicht aber die Sonderausgabe der Neuß-Grevenbroicher Zeitung! Unter Federführung von NGZ-Redakteurin Helga Bittner entsteht eine Sonderausgabe zum ausgefallenen Schützenfest, die am kommenden Freitag der NGZ beigelegt ist. Da gibt es zum Beispiel ein Porträt des Schützen-Präsidenten Martin Flecken, oder es wird der Frage nachgegangen, was in den Zug-Kneipen so passiert, oder geschildert, warum ein Oberleutnant so viele Reisen unternimmt, oder...