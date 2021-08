„Was gibt’s Neuss?“ : Diese Gäste erwarten euch nach der Corona-Pause

Neuss „Was gibt’s Neuss?“ startet trotz Corona wieder durch. Am 19. August treffen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Ehrenamt - auf diese Gäste dürft Ihr euch freuen.

Nach fast einem Jahr Coronapause ist es wieder soweit: Die Neuß-Grevenbroicher Zeitung lädt zu „Was gibt’s Neuss?“ ein. Für die 97. Ausgabe des Netzwerktreffens haben sich am 19. August ab 19 Uhr rund 330 Gäste angekündigt. Allen voran Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Er ist zusammen mit dem Neusser Bürgermeister Rainer Breuer, der verhindert ist, auch weiter Schirmherr des Events. Dieses findet natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie statt. Deswegen gibt es Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. Beim Herumlaufen muss Mundschutz getragen werden. Und statt in der gewohnten Wetthalle treffen sich die Personen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Brauchtum und Sport unter freiem Himmel in einem großen Festzelt im Strandgut der Wetthalle an der früheren Rennbahn. Viele Gäste sind erstmals dabei, darunter der Geschäftsführer des Klinikum Neuss, Georg Schmidt. Viele kommen in neuer Funktion. Alle aber kommen mit der Erwartung, sich wieder auf Augenhöhe austauschen zu können und vielleicht über andere Themen zu sprechen als die aktuellen 7-Tages-Inzidenzen.