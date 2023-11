Appell an die Betriebe im Rhein-Kreis Neuss NGG fordert mehr Weiterbildungen im Job

Mehr Weiterbildung im Job: Das fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Deswegen hat die Gewerkschaft nun die rund 11.480 Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss dazu aufgerufen, mehr in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten zu investieren. Hierbei bezieht sich die NGG vor allem auf die Angebote der Arbeitsagentur. Im ersten Halbjahr 2023 hat diese nach Angaben der Gewerkschaft lediglich 91 berufliche Weiterbildungen für Beschäftigte im Rhein-Kreis Neuss gefördert. Das wäre zu wenig. Betriebe sollten die Angebote der Arbeitsagentur daher „künftig intensiver nutzen“, so die NGG. „Die Arbeitswelt verändert sich, vieles wird digitaler“, sagt Claudia Hempel von der NGG Krefeld-Neuss. Beschäftigte dürften dabei nicht auf der Strecke bleiben, sondern müssten die Chance auf Weiterbildung bekommen. Die NGG fordert deshalb von den Betrieben und der Politik, sich für eine „Qualifizierungsoffensive“ stark zu machen. Nur mit einem gesetzlich verankerten „Recht auf lebenslanges Lernen“ könnten Beschäftigte den Anschluss an die Entwicklungen halten.