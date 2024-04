Vereinsgründung Neusserin im Vorstand des neuen Ernährungsrat e.V.

Für Agnes Groschke-Faruß ist der 13. April ein neuer Feiertag. Denn er markiert ab sofort den Zeitpunkt, an welchem aus dem Ernährungsrat ein Verein wurde – beziehungsweise wird. Aktuell muss die Satzung, die am Samstag in Düsseldorf verabschiedet wurde, nämlich noch vom Finanzamt überprüft werden, bevor der Eintrag ins Vereinsregister erfolgt. Reine Formsache, wie Groschke-Faruß betont. Sobald die Formalitäten jedoch geklärt sind, wollen die zehn unterschiedlichen Gruppierungen aus ganz NRW nun nicht mehr einzeln, sondern zusammen für das gemeinsame Ziel einstehen – und zwar unter der Leitung einer Neusserin. Gemeinsam mit sechs weiteren Mitgliedern wurde Ulla Tenberge-Weber in den Vorstand gewählt.