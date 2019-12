Strafverfahren eingeleitet : Neusserin fährt unter Alkoholeinfluss

Neuss/Friesoythe Eine Frau aus Neuss ist am vergangenen Samstagmorgen in Friesoythe – eine Stadt und selbstständige Gemeinde in Niedersachsen – mit Alkohol am Steuer erwischt worden.

(NGZ) Polizeibeamte kontrollierten die 46-Jährige um 0.40 Uhr in der Nähe des dortigen Küstenkanals. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Frau nicht mehr fahrtüchtig war. Das teilte das Polizeikommissariat Friesoythe jetzt mit. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein der Neusserin wurde zudem sichergestellt.

