Prozess in Düsseldorf : Neusser Zahnarzt legt Teilgeständnis wegen falscher Picassos ab

Prozess in Düsseldorf

Das Landgericht in Düsseldorf. (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Neuss Im Prozess um 26 gefälschte Gemälde von Pablo Picasso hat ein Zahnarzt aus Neuss ein Teilgeständnis abgelegt. Im Gegenzug war ihm dafür vom Landgericht Düsseldorf eine Bewährungsstrafe von höchstens eineinhalb Jahren Haft zugesichert worden.

Der 52-Jährige Mediziner gab am Montag zu, Mitarbeitern von Auktionshäusern in einem Düsseldorfer Hotel 26 gefälschte Picasso-Bilder gezeigt zu haben. Dabei war der Schwindel aufgeflogen. Dass es Fälschungen waren, habe er zwar nicht gewusst, betonte der Mediziner. Er habe aber gewisse Zweifel an der Echtheit gehabt.