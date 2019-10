Neusser Woche Rheinland Klinikum : Vier Direktoren für das Wir-Gefühl

Neuss Die Kreis-Kliniken mit ihren Standorten in Dormagen und Grevenbroich sowie das Neusser „Lukas“ haben fusioniert. Was hilft jetzt auf dem langen Weg zur inneren Fusion?

Die Führung des neuen Klinikums ist weitsichtig genug, die dezentrale Kompetenz auch im Namen zu spiegeln. Oben drüber steht Rheinland Klinikum, darunter folgt einer der drei Standorte Dormagen, Grevenbroich oder Neuss, ehe die vier jetzt verschmolzenen Häuser vertraut-bekannte Namen nennen: das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Grevenbroich, das Lukaskrankenhaus und die Rheintor Klinik in Neuss. Beim vierten in Bunde fällt auf, dass die Dormagener Klinik in Hackenbroich gar keinen „Vornamen“ hat. So bleibt’s schlicht beim Rheinland Klinikum Dormagen.