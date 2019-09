Neusser Woche: Schützen wollen in den Stadtrat : Der Neusser Bürgersinn lebt

Neuss Die spannendste Personalie der Woche lieferte die CDU oder – je nach Sichtweise – die Schützenszene. Mit dem Further Schützenpräsidenten Jochen Hennen und dem Komiteemitglied Achim Robertz haben zwei prominente Schützen öffentlich gemacht, dass sie gewillt sind, sich für die CDU um einen Sitz im Stadtrat zu bewerben.

Dass führende Schützen in der Politik mitmischen, ist nicht neu. Ebenso wie sein Vorgänger Thomas Nickel sitzt auch der Neusser Schützenpräsident Martin Flecken im Stadtrat. Beide gehören der CDU an. Doch nicht nur Christdemokraten sind mit dem Schützenwesen verwoben. Mit Adjutant Sascha Karbowiak stieg ein Gildist bei der SPD zum Parteichef auf; für die FDP sitzt mit Hermann-Josef Verfurth gar ein ehemaliger Schützenkönig im Stadtrat.

Es ist eine gute Nachricht, wenn Menschen, familiär und beruflich geerdet, ehrenamtlich für die Gesellschaft wirken – in Vereinen, gern auch in einem Schützenverein. Noch besser ist es, wenn einige dieser angesehenen Frauen und Männer sich nicht scheuen, als Seiteneinsteiger in die Kommunalpolitik zu gehen. Für welche der demokratischen Parteien sie sich entscheiden ist dabei unerheblich, wichtig – und im wahrsten Sinne des Wortes vorbildlich – ist es, dass sie sich auf die Kommunalpolitik einlassen. Funktionärskarrieren gibt es genug. Auch in Neuss.