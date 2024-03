Neusser Bündnis engagiert sich in der Türkei „Neusser Vorschule“ im Erdbebengebiet

Lange hieß es, dass mit Geld aus Neuss ein Übergangswohnheim in Payas, einem anderen Ort in der Region, finanziert und gebaut werden sollte. Doch noch während in Neuss die dafür benötigten 50.000 Euro zusammengetragen wurden, verschob sich der Fokus Richtung Antakya, die am stärksten zerstörte Stadt der Region, wie Temel berichtet. Ob es in Ordnung und im Sinne der Spender sei, fragten jetzt türkische Behörden an, ob das Geld auch für eine Kita oder schulische Zwecke genutzt wird.