Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess nach Messerattacke in Neuss : „Ich hatte den Tod vor Augen“

Der Angeklagte (rechts) muss mit einer langen Haftstrafe rechnen. Foto: Marc Pesch

Neuss/Düsseldorf Am Landgericht Düsseldorf hat am Donnerstag der Prozess um eine brutale Messerattacke in einem Wohnblock an der Görlitzer Straße begonnen. Angeklagt ist ein Hausbewohner (42). Er soll den Hausmeister der Wohnanlage mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben.