Neusser schreibt multimediales Buch : Eine Lesereise ins Paradies der Orchideen

Neuss In seinem Buch „Eifel - Das bedrohte Orchideenparadies“ möchte Rainer Nahrendorf Naturfreunde für die Schutzbedürftigkeit der Blume sensibilisieren. Eine Gratwanderung zwischen Naturschutz und -nutzung.

Sie gilt vielen als die eigentliche Königin der Blumen: die Orchidee. Weitgehend unbekannt ist jedoch, dass diese exotische Pflanze nicht nur in den Tropen wächst. Naturliebhaber wie der Neusser Rainer Nahrendorf erfreuen sich in der Eifel an bunt blühenden Orchideenhängen und -wiesen. Doch der Lebensraum der heimischen Orchideen schrumpft. In seinem neu veröffentlichten Buch „Eifel – Das bedrohte Orchideenparadies“ will Nahrendorf Wanderer für die Schutzbedürftigkeit der Blumen sensibilisieren. Dabei begibt er sich auf eine Gratwanderung zwischen Naturschutz und deren Nutzung.