Kirche in Neuss : Ausflug zu den „Krippen der anderen“

Neuss Zwölf katholische Gemeinden, seit Jahren in drei Pfarreiverbänden organisiert, bilden seit September einen Sendungsraum. Der muss erst noch zusammenwachsen. Um die Vielfalt der neuen Großgemeinde anschaulich zu machen, wurde die Idee einer besonderen Tour geboren.

Zur ersten „Tour de Sendungsraum“ hatte Oberpfarrer Andreas Süß am Sonntag zusammen mit den zwölf zugehörigen Gemeinden in Neuss eingeladen: Die Aktion „Krippen loben“ stellte einen Auftakt „zu Beginn des gemeinsamen Wegs“ dar, führt Süß aus: „Wir wollen unseren Sendungsraum er-fahr-bar machen, im wahrsten Sinne des Wortes und verstehen die erste Tour als einladende Geste, die die Willkommens-Kultur des Sendungsraums stärken soll.“ Herzlich und offen empfingen sodann dreizehn Kirchen die Besucher zu Besichtigung und Erläuterungen zur jeweiligen Krippe. Die Idee dazu war gemeinsam mit den beiden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Christian Carl Lethen (Seelsorgebereich Neusser Süden) und Bernhard Wehres (Neuss Mitte) sowie Cornelia Rembold , Vertreterin des „Forums – Rund um die Erftmündung“, entstanden. 42.000 Katholiken gehören zum neuen Sendungsraum und waren eingeladen, die Krippen „der anderen“ zu bewundern.

Andrea Neßlinger aus Hoisten hatte sich gemeinsam mit ihren Eltern Sigrid und Dieter Bunse aus Neuss auf den Weg gemacht und als erstes die Marienkirche am Bahnhof besucht, denn das ist ihre Heimgemeinde. „Nach fünfunddreißig Jahren standen wir wieder gemeinsam vor der Krippe meiner Kindheit – das war ein besonderes Gefühl,“ so die 49-Jährige.

Besonders begeistert war Dieter Bunse von den vielen Ehrenamtlichen, die Erklärungen und Hintergründe zu den Krippen lieferten. „In Dreikönige steht der Aufbau immer unter einem kleinen jahresaktuellen Motto – dieses Jahr trugen alle Figuren Masken.“ Sigrid Bunse ist in der Gnadentaler Gemeinde St. Konrad groß geworden, so dass die Familie als nächstes in den Neusser Süden fuhr. „Jede Kirche hat sich wirklich noch etwas Besonderes überlegt: Tolle Musik, eine Aktion der Kommunionkinder, und in Norf wurden wir sogar mit Keksen empfangen.“ Die Krippenfiguren der Gemeinde St. Pius wiederum waren von Gemeindemitgliedern selbst gefertigt worden und als besonderen Clou mit der Kleidung der jeweiligen Person ausgestattet. „So steht im übertragenden Sinne die Gemeinde anbetend vor der Krippe“, erklärt Süß.