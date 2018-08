Neusser SPD versucht neuen Vorstoß in der Schulpolitik

Neuss Grundschüler sollen in einem Modellprojekt spielerisch den Umgang mit dem Computer erlernen.

Die Neusser SPD will Grundschülern einen spielerischen Umgang mit Computern vermitteln. Dazu sollen einzelne Grundschulen in einem Pilotprojekt mit „Calliope Mini-Computern“ ausgestattet werden. Diese speziell für den Unterricht entwickelten Platinen vermitteln Schülern erste Programmier-Erfahrungen. Außerdem will die SPD das städtische Budget für Hard- und Software an Schulen auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls erhöhen. Entsprechende Anträge hat die Fraktion formuliert und will sie in der Sitzung des Schulausschusses am Dienstag, 25. September, beraten wissen.