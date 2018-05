Neuss: Neusser siegt im Blog-Battle

Neuss Andreas Sieben wird mit zwei kölnern das Rheinpark-Center online bewerben.

"Das Rheinpark-Center ist ein starker Modestandort. Und weil die Trends immer stärker in den Social-Media-Kanälen beworben werden, hatten wir die Idee, einen Blogger zu casten, statt ihn einfach einzukaufen", erklärte Meliopoulos. "Dabei kommt es uns nicht auf die höchste Follower-Anzahl an, sondern darauf, dass der Blogger sich mit uns gemeinsam entwickeln will und motiviert ist, seine Aufgabe bestmöglich zu erfüllen."

Neben Kate & Silver, die unter dem Namen "Blondeandbrownie" auf Instagram bloggen und in Köln leben, steht auch ein Neusser auf dem Siegertreppchen: Mit Andreas Sieben hat das Rheinpark-Center einen Blogger gewonnen, der in der Stadt lebt und sich mit dem Einkaufscenter identifiziert. "Ich kann es noch kaum glauben, dass ich gewonnen habe", sagte der 35-Jährige. "Da ich familiär breit aufgestellt bin, will ich das Rheinpark-Center für die ganze Familie präsentieren. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten." Ebenso wie Kate & Silver bekommt er monatlich 250 Euro Shopping-Guthaben, das weise eingesetzt sein will: "Unsere Blogger wollen schreiben und die Trends von morgen entdecken", betont Center-Manager Anastasios Meliopoulos.