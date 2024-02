Diskussionen um Verkehrsversuch in Neuss ADFC kritisiert CDU-Antrag zur Sebastianusstraße

Michael Ritters dagegen, der ein Augenoptikergeschäft auf der Sebastianusstraße führt, begrüßt den Antrag der CDU. In einer Mail an unsere Redaktion heißt es: „Die beschriebene Situation ist sogar noch beschönigt.“ Der Schaden für die Händler durch den Verkehrsversuch sei „immens.“ „Weitere Schließungen werden folgen“, prognostiziert er. „Das Elend, was sich jetzt auf der Straße abspielt, habe ich so noch nie erlebt. Selbst während der Corona Zeit waren mehr Laufkunden auf der Straße.“