Herkunftssprachlicher Unterricht in Neuss Wie Schüler einen anderen Zugang zur Muttersprache finden

In Neuss wird der Unterricht an 15 Schulen in insgesamt 14 Sprachen angeboten. Das genaue Konzept sieht laut Angeliki Tikopoulou vom Schulamt des Rhein-Kreises in jeder Schule anders aus. „Wenn die zuerst gelernte Sprache weiter gefördert wird, dann ist es auch später einfacher, eine andere Sprache zu lernen“, sagt sie. „Man lernt im Kopf, Brücken zu bauen.“ Gerade im Grundschulalter sei dies wichtig, deshalb werde der Herkunftssprachliche Unterricht vor allem in Grundschulen angeboten. Verschiedene Untersuchungen weisen darauf hin, dass es im jungen Kindesalter einfacher ist, Sprachen zu lernen als im fortgeschrittenen Alter.