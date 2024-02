Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen und das Bild aus der Heimat

Seitdem Heusgen vor mehr als einem halben Jahrhundert mit Freunden den Schützenlustzug „Nur so“ gründete, hat er nur eine Königsparade verpasst, weil er als außenpolitischer Berater von Angela Merkel mit nach China reisen musste. Später wirkte er als deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York und war doch stets beim Neusser Schützenfest dabei. Als er die Königswürde erlangte, sagte er: „Ich habe in meinem beruflichen Leben schon vieles erlebt, aber das ist etwas ganz Besonderes. Ein Traum wird wahr!“ Und das Foto zeugt davon.