So stimmungsvoll war die Königsparade Neuss macht die 200 voll!

Welchen Stellenwert das Schützenfest für die Neusser hat, wurde in einer kurzen Anekdote von Innenminister Herbert Reul deutlich, die er im Gespräch mit unserer Redaktion teilte. So habe sich einer seiner früheren Mitarbeiter vertraglich festhalten lassen, während der Feierlichkeiten Ende August frei zu haben. „Das Schützenfest bindet Menschen eben an sich – auch wenn sie gar nicht mehr in Neuss leben“, so Reul, der sich wie die anderen Ehrengäste auch (neben Schack waren das der Apostolische Nuntius Nikola Eterović und der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn) auf Einladung von Bürgermeister Reiner Breuer ins Goldene Buch der Stadt eintrug.