„Blumen Bunse“ in Neuss Kein Schützenfest ohne „Flower Power“

Auch ihre Eltern Sigrid und Dieter sowie Schwester Andrea packen op de Dag mit an und die Stimmung ist gut. Die Sträußchen werden direkt vor der Türe – last minute sozusagen – verkauft und auch im Laden geht es lustig zu: „Bring‘ bitte ‚Halbvoll‘ mit hoch“, klingt es durch das Treppenhaus oder das Team freut sich über den Zug „Blaue Blömkes“, der aber – nach eingehender Beratung – gar keine blauen Blumen will, sondern orange Rosen nehmen, da die „so schön am dunklen Anzug leuchten“. „Wir haben viele Stammkunden,“ so Dieter Bunse, der seine Tochter auch für die Arbeiten zum Krönungsball unterstützen wird. Da werde es „deutlich ruhiger, aber immer noch mehr als das Alltagsgeschäft“, denn das läuft trotz Schützenfest weiter.