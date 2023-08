Mehrere Platzwunden Gefährliche Mutproben auf der Neusser Kirmes

(jasi) Mehrere Kirmesbesucher haben in diesem Jahr eine Attraktion offenbar für „Mutproben“ zweckentfremdet. In der am Dienstag veröffentlichten Bilanz der Hilfsorganisationen ist von einem „unfallträchtigen“ Fahrgeschäft die Rede. „Nicht weil es per se gefährlich wäre, sondern weil die Fahrgäste es oft als ,Mutprobe‘ ansahen, sich nicht korrekt festzuhalten“, heißt es. Durch die schnellen Bewegungen seien bei manchen Fahrgästen Platzwunden entstanden, weil sie gegen die Aufbauten schlugen. Ansonsten sei das Einsatzaufkommen im Bereich der Kirmes gering, das Geschehen auf dem Platz endete früher als in den vergangenen Jahren.