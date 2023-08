Kirmes in Neuss Wird das Eröffnungs-Feuerwerk zum neuen Standard?

Von dort aus wurde das Feuerwerk nämlich erstmals gezündet. Der zuletzt als Abschuss-Stelle verwendete Parkplatz vom Möbelhaus Höffner war wegen der großen Distanz nicht optimal, zudem liegen große Baumreihen im Sichtfeld. Sascha Krumbach vom zuständigen Pyroteam Düsseldorf zieht ein rundum zufriedenes Fazit. „Wir haben bis jetzt ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen“, sagt der Experte. In Bezug auf den Standort stehe zwar noch eine finale Analyse an (also Feedback, wie gut die Sicht in bestimmten Bereichen war), die Umwandlung von einem Abschluss- zu einem Eröffnungs-Feuerwerk habe sich jedoch rentiert, sodass er eine Wiederholung im kommenden Jahr absolut befürworte.