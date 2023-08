Die Haupt-Attraktionen der Kirmes beim Schützenfest Neuss 2023 Von Biestern und Himmel-Tänzern

Das Fass ist angestochen, die rot-weißen Luftballons sind in der Luft – die Neusser Kirmes ist eröffnet. Die zum Teil herausfordernde Wetterlage am Freitag inklusive Starkregen und Gewitter soll jedoch bei Weitem nicht der einzige Nervenkitzel über die Kirmestage bleiben. Was wird in diesem Jahr den Besuchern alles geboten? Ein Überblick in vier Kategorien.