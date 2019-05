Neusser Schützen : Jetzt für das Biwak im Rathaus bewerben

Neuss Schützenzüge können sich noch bis Montag, 3. Juni, für das Biwak im Innenhof des Rathauses am Schützenfestdienstag bewerben. Auch in diesem Jahr werden die Plätze wieder per Los vergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Auswahlverfahren wurde im Jahr 2016 von Bürgermeister Reiner Breuer eingeführt, um allen Schützenzügen die gleiche Chance auf eine Einladung zu bieten.

Alle Bewerbungen landen nach Ablauf der Frist zunächst in einer Lostrommel. Am Freitag, 7. Juni, werden 25 Züge – unabhängig von ihrer Korpszugehörigkeit – von der amtierenden Schützenkönigin Karin Weyand öffentlich gezogen und von der Stadt über das Ergebnis informiert. Unmittelbar nach der Bürgerversammlung „Zog-Zog“ am Samstag, 13. Juli, erhalten die Schützenzüge die offizielle Einladung zum Rathausbiwak. Alle beim Neusser Bürger-Schützenfest mitmarschierenden Züge können sich direkt bei Bürgermeister Reiner Breuer per E-Mail an repraesentation@stadt.neuss.de um die Teilnahme bewerben. Die Meldung muss den Namen des Zugführers inklusive Anschrift sowie die voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer enthalten. Rückfragen unter 02131902022.

(NGZ)