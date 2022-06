Musik in Neuss : Neusser Schlager-Duo startet mit neuem Dance-Hit durch

Neuss Mit „Bailando“ erschien im Sommer 2021 ihre erste Single, ein Remix des Loona-Hits aus dem Jahr 1998. Nun hat das Neusser Duo „carstensabrina“ nachgelegt und geht mit „Scream It Loud“ ins Rennen.

Entstanden ist der Song in Zusammenarbeit mit Scotty, dem internationalen DJ, der durch den Song „The Black Pearl“ zum Film „Fluch der Karibik“ weltweit bekannt wurde. Mit ihm war er wochenlang in den Charts. Sein Remix hebt den Song von „carstensabrina“ in eine tanzbare Partyversion, die den Zuhörer sofort erreichen und zum Tanzen auffordern soll.

Die Vorpremiere fand jetzt mit DJ Scotty in der Arena „Ihlpohl“ nahe Bremen vor circa 1500 Personen statt. „Es war ein voller Erfolg für den Song und auch für uns – weitere Auftritte sind in Verhandlung, auch im Spätsommer in Neuss“, sagen die beiden. Vor rund einem Jahr wagten die Neusser den Sprung vom Musikmanager-Ehepaar zum Künstler-Duo. In der Musikbranche sind sie schon lange bestens vernetzt.