Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser Neusser Sanitäter ermöglichen verletztem Jungen den EM-Besuch

Beide wurden im vergangenen Herbst über das von der Europäischen Union geförderte MedEvac-Programm für ukrainische Kriegsverletzte mit ihren Familien nach Deutschland gebracht und in der Kölner Kinderklinik Amsterdamer Straße behandelt. Das Krankenhaus-Team nahm sich der Schicksale der beiden Jungen mit großem Engagement an, und beide fielen zusätzlich in die Zuständigkeit von Dr. Anita Loeschcke, die sich als Malteser-Patientenlotsin um die Erst-Unterstützung in nicht-medizinischen Themen kümmert. Denn Genesung heißt nicht nur, gesund zu werden.