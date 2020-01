Debatte um Absatzhöhe : Die Schuhe des Anstoßes

Neuss Bei einem Ball in Neuss wurde eine Frau in flachen Schuhen abgewiesen. Immer mehr Frauen wollen sich nicht vorschreiben lassen, wann sie High Heels zu tragen haben.

„Barfuß oder Lackschuh“, hieß vor vielen Jahren ein Hit von Harald Juhnke. Die Zeile war zwar auf Männer gemünzt, passt aber ganz gut in die aktuelle Diskussion: Müssen Frauen bei Galas oder im Büro einem Dresscode folgen, der sie verpflichtet, High Heels oder generell festliche Schuhe zu tragen? So hatte es der Dresscode des Weihnachtsballs auf der Neusser Rennbahn vorgesehen. Zwar seien hohe Absätze nicht vorgeschrieben gewesen, sagte der Vorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung Kaarst (KLJB), Richard Meyer. Viele Besucherinnen hätten Ballerinas getragen. Eine Frau mit flachen Schuhen war dennoch vom Sicherheitspersonal abgewiesen worden, obwohl sie erklärte hatte, wegen eines vor Jahren erlittenen Schlaganfalls keine hohen Schuhe tragen zu können. Eine andere Frau erzählte, die Security hätte sie ohne Probleme mit flachen Schuhen hereingelassen, nachdem sie ihre Rheuma-Tabletten vorgezeigt hatte.

„Es sollte keine High-Heels-Pflicht geben“, sagt Roman Frieling, Ex-Juror der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ und Leiter einer Tanzschule mit neun Standorten in und um Düsseldorf. „Da kommen wir in einen gesundheitlichen Bereich, den man als Außenstehender nur schwer beurteilen kann.“ Auch bei größeren Bällen sei klar, dass die älteren Frauen keine hohen Absätze mehr tragen. Dass man zu einem Galaball aber nicht in Jeans und Shirt ankommt, verstehe sich von selbst. „Bei uns gibt es jedoch niemandem am Eingang, der den Kleidungsstil checkt. Hin und wieder kommen Leute, die aussehen, als hätten sie gerade den Keller aufgeräumt. Aber wer bin ich, dass ich ihnen etwas dazu sage? Ein High Heel kann keine Vorschrift sein.“