Neusser Prinzenmahl 2024 „Neuss ist bunt, aber die Farbe braun hat hier nichts zu suchen“

Für den „Running Gag“ des Tages sorgte Andreas Picker, Präsident des Karnevalsausschusses, gleich zu Beginn des Prinzenmahls. In Anspielung auf das Sessionsmotto „Nüss is bunt – Fastelovend jeht et rund“ betonte er: „Der Karneval steht für Vielfalt, alle sind willkommen. Egal wie sie aussehen – auch in Trainingshose.“ Einige Gäste kündigten daraufhin lautstark an, ihre Kleiderordnung für das nächste Prinzenmahl dementsprechend anzupassen.