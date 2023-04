Trickbetrüger im Rhein-Kreis Neuss Polizei informiert über neue Telefonbetrugsmaschen

Betrugsversuche dieser Art kommen leider immer wieder vor. Mit dramatischen Geschichten werden die Opfer unter Druck gesetzt. Zudem werden sie durch angebliche Zeitnot und die damit einhergehende Eile beschäftigt oder gleich ganz durchgehend im Gespräch gehalten, damit sie gar nicht dazu kommen, darüber nachzudenken - denn dann würden ihnen die Ungereimtheiten vielleicht doch auffallen. Der beste Schutz gegen die Tricks der Betrüger ist also, ihre Maschen zu kennen. Zu diesem Thema bieten die Kreispolizeibehörde sowie die Sparkasse Neuss eine Info-Veranstaltung an. Was sind die neuesten kriminellen Maschen? Wie erkenne ich Betrüger? Wieso kann es jeden treffen? Die Kriminalhauptkommissare Stefanie Friese und Christoph Kaiser klären am 26. April um 18 Uhr im Sparkassen-Forum auf der Michaelstraße 65 über die Maschen auf. Anmeldung bis 24. April unter 02131 97 1082. (NGZ)