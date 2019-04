Vortrag in der Bürgergesellschaft Neuss : Geerlings sieht sich bestätigt: „Terrorismus vor Ort angekommen“

Polizeichef Petrauschke (l.), Referent Geerlings und Präsident Werhahn (r.). Foto: Ludger Baten

Neuss Die Eilmeldung erreichte ihn am frühen Mittwochmorgen. So erfuhr Jörg Geerlings MdL, der als Vorsitzender des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Fall Amri“ zu den sicherheitspolitischen Experten in Nordrhein-Westfalen gehört, von der .

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Ludger Baten Von Ludger Baten Autorendetails aufklappen Ludger Baten (lue-) ist Chefreporter der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. zum Autorenprofil

„Leider“ hätte sich seine Erkenntnis, dass der Terrorismus in „unserem Alltag“ angekommen sei, sehr schnell konkret bestätigt, sagte der CDU-Politiker gegenüber unserer Redaktion. Es sei aber gut, dass die Sicherheitsbehörden auch hierzulande inzwischen konsequent vorgehen: „Das ist die Politik, die ich mir vorstelle.“ Über Großeinsätze werde die Öffentlichkeit informiert. Es geschehe darüber hinaus aber weitaus mehr. Nur aus ermittlungstaktischen Gründen würden die Behörden vielfach schweigen: „Sie sind aber dran.“

Geerlings begrüßt es, wenn die Sicherheitskräfte den mutmaßlichen Extremisten das Leben so unbequem wie möglich machen. Das fange bei der Raumsuche an. Die Anmietung solle – soweit nach Recht und Gesetz möglich – verhindert werden: „Die wollen wir hier nicht.“

Noch am Dienstagabend war Geerlings bei der Bürgergesellschaft zu Gast gewesen. Auch deren Präsident J.-Andreas Werhahn wusste bei der Terminabsprache vor Monaten nicht, wie aktuell das Thema „Deutschland im Fadenkreuz des Terrorismus“ in diesen April-Tagen sein würde. Aber es passt. Die „Bürger“ sieht sich als Plattform für Gespräche, „die Themen setzt und treibt“. Geerlings: „Ein kleiner, feiner Think Tank in und für Neuss.“