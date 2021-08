Hochwasser in Rheinland-Pfalz : Neusser Pfadfinder helfen im Ahrtal

Eingesetzt wurden die Neusser in Dernau, in der Nähe von Ahrweiler. Foto: Jana Landgraf Foto: Jana Landgraf

Neuss Sieben Pfadfinder vom Stamm Alfred Delp in Weckhoven haben sich auf den Weg ins Ahrtal gemacht, um im Krisengebiet zu helfen. Sie haben bei der freien evangelischen Gemeinde Rheinbach übernachtet, von wo aus das Helfernetzwerk die Arbeitseinsätze vor Ort koordiniert.

Die sieben Pfadfinder waren von dem Unglück im Ahrtal so betroffen, dass sie sich im Sommer-Pfadfinderlager in Rheinland-Pfalz entschlossen, dort helfen zu fahren.

Eingesetzt wurden sie in Dernau, in der Nähe von Ahrweiler. Der idyllisch, in den Weinbergen gelegene Ort war fast komplett bis zum ersten Stock überflutet. Die Pfadfinder haben zwei Tage lang bei der Entkernung der Häuser und dem Beseitigen des Wandputz im Erdgeschoss der Häuser geholfen. Mit schweren Stemmhämmern haben sie den Putz abgeschlagen und ihn nach draußen getragen. Dort wurde er von ständig verkehrenden Lastwagen abgeholt und entsorgt. Der Putz muss runter, damit die Häuser austrocknen können und so vor dem Abriss bewahrt werden.