In der Flutnacht auf den 15. Juli 2021 wurde die Uferpromenade in Ahrweiler von den Wassermassen weggerissen. Auch acht Monate später noch ein Ort der Verwüstung. Dutzende Grabkerzen bilden ein Kreuz als Erinnerung an die Opfer, als Mahnung an die Menschen, die Kraft der Natur zu achten, und als Zeichen der Hoffnung, dass der Wiederaufbau von Infrastruktur und sozialem Gemeinwesen gelingen möge.