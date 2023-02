Regionalrunde für den Rhein-Kreis Neuss Neusser Musikschule knackt eigenen Rekord bei Jugend musiziert

Der bundesweite Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ ist in vollem Gange und hat in diesem Jahr sogar einen runden Geburtstag: Seit 1963 findet die Veranstaltung jedes Jahr statt und ist der größte Musikwettbewerb weltweit. Seit Beginn haben mehr als eine halbe Millionen Kinder und Jugendliche daran teilgenommen. Und so finden derzeit deutschlandweit die 60. Regionalrunden statt – für den Rhein-Kreis Neuss wurde sie in diesem Jahr in Korschenbroich ausgetragen. Mehr als 200 junge Talente aus dem Kreisgebiet stellten sich im Ratsaal, in der Aula und in der Alten Schule der Jury. Für die Musikschule der Stadt Neuss hagelte es bei der Regionalrunde Erst- und Zweitplatzierungen: Insgesamt haben 54 ihrer Schüler bei dem Wettbewerb teilgenommen, 43 von ihnen haben dabei einen ersten Preis erzielt, elf weitere erreichten den zweiten Platz. 15 Schüler haben sich außerdem für den Landeswettbewerb, der im März in Münster stattfindet, qualifiziert. Das sei ein Rekord in der Geschichte der Musikschule und das Ergebnis intensiver Vorbereitung des ganzen Musikschulteams, teilt die Musikschule mit.