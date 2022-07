Musicalwochen in Neuss : Die Rolle „Tamlin“ steht im Schatten der Schwester

Neuss Bei den Neusser Musicalwochen spielen vier Darstellerinnen ein ungleiches Schwesternpaar: Ob es Tamlin schaffen wird, sich gegen ihre verletztende Schwester Isobel durchzusetzen? Bei der Premiere können Besucher das erfahren.

Bei den Neusser Musicalwochen spielen sie ein ungleiches Schwesternpaar: Natalia Stellmach (21, Bildmitte) und Diana Hartwig (15, fehlt auf dem Foto) schlüpfen abwechselnd in die Rolle der arroganten „Isobel“. Dass die Figur so ehrgeizig, zielstrebig, dominant und verletzend ist – haben sich die beiden Darstellerinnen selbst ausgedacht. Da es sich bei den Neusser Musicalwochen in diesem Jahr mit „This is me“ um eine Eigenproduktion handelt, konnten die Ensemblemitglieder selbst Figuren entwickeln.