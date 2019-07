Neusser Mosaike : Seit Generationen ein Treff der Jugend

Nordstadt NEUSSER MOSAIKE Seine Lage, Geschichte und Nutzung machen das Geschwister-Scholl-Haus zu etwas Einzigartigem. NGZ und Neuss Marketing ermöglichen bei der „Neusser Mosaike“-Tour am 20. Juli besondere Einblicke.

Denn genau das ist das Geschwister-Scholl-Haus an der Leostraße im Neusser Norden, das bereits 2002 sein 50-jähriges Bestehen feierte. Niemand anderes als Werner Michels ist darum auch bestens geeignet, die Gäste durch Haus und Gelände zu führen, wenn NGZ und Neuss Marketing am 20. Juli im Rahmen der Tourenreihe „Neusser Mosaike“ dorthin einladen.

„Einzigartig“ sei das Haus, sagt Michels, der 1980 zunächst als Honorarkraft an die Leostraße kam. Einzigartig macht die Einrichtung ihre Lage am Ende einer Sackgasse, inmitten eines großzügigen Geländes und umgeben von Schulen. „Hier sitzen wir wie die Spinne im Netz“, sagt Michels, denn seine Klientel hat es nicht weit zur offenen Kinder- und Jugendeinrichtung. Einzigartig macht das Haus aber auch seine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte, die nicht frei von einer gewissen Ironie ist. Denn ursprünglich war an diesem Standort während des NS-Regimes ein Heim für die Hitlerjugend geplant, das nicht zuletzt wegen des Kriegsausbruchs über die Fundamente nicht hinauskam. Auf diesen baute die Stadt Neuss 1952 das Jugendheim, das 1960 nach den Geschwistern Sophie und Hans Scholl benannt wurde, den Mitgliedern der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ und Opfer des Nazi-Regimes.

10. Tour de Furth in Neuss : Auf Entdeckungstour in der Nordstadt

Verdächtiger in Neuss gefasst : Kabeldiebstahl in der Nordstadt

Geradezu legendär waren über 15 Jahre die Live-Konzerte, die alle 14 Tage am Freitagabend Musikfans in die Nordstadt lockten. Sie sind inzwischen Geschichte. Immer wieder wurde das Programm des „GSH“ verändert, passte sich den Bedürfnissen der Jugend an. So soll aktuell dem Wunsch einiger älterer Jugendlicher entsprochen und ein Fitnessraum eingerichtet werden. Die Pädagogen verschließen aber auch nicht die Augen vor der Lebenswirklichkeit ihrer Besucher: „Zurzeit installieren wir ein Programm gegen Mobbing“, sagt Michels