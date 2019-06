Tourenreihe „Neusser Mosaike“ : Ein Seminar beim Kaffeeröster im Hafen

Neuss Was echten Kaffeegenuss ausmacht, lernen Teilnehmer im Rahmen der Tourenreihe „Neusser Mosaike“ in der Bazzar Rösterei.

Wer schon immer mehr über Kaffee erfahren wollte, hat dazu am 23. Juni Gelegenheit. Dann laden „Neuss Marketing“ und NGZ im Rahmen der Tourenreihe „Neusser Mosaike“ zum kleinen Kaffeeseminar in die Bazzar Rösterei ein.

Im stylish-chicen Ambiente alter Industriearchitektur im Neusser Hafen veredeln Aydin Kirici und sein Geschäftspartner Uwe Müller seit 2014 fair gehandelte Kaffeesorten aus aller Welt und bieten auch gleich das notwendige Zubehör an. In der Branche sind sie weitaus länger tätig: Als Aydin Kirici 1996 in der Düsseldorfer Altstadt Bazzar Caffè und Shop eröffnete, tranken die Deutschen noch überwiegend den traditionellen Filterkaffee, Cappuccino wurde mit Sahnehaube serviert. „Wir sind so etwas wie die Pioniere der Espressokultur hierzulande“, sagt Uwe Müller, der als „Espressionist“ klar die Siebträgermaschine favorisiert und keine Frage rund um sein Herzensthema Kaffee unbeantwortet lässt.