Stipendienprogramm : Neusser Schüler als „Botschafter“ in den USA

Neuss Julian Wings aus Neuss nimmt derzeit am Parlamentarischen Patenschaftsprogramm (PPP) teil. Es handelt sich dabei um ein Stipendienprogramm des Bundestags. Was erlebt der 16-Jährige derzeit in Kansas City?

Die Zeit zum Aufstehen hat sich verändert. Der Wecker in Lenexa, Kansas, klingelt schon vor 6 Uhr. Eine Umstellung für Julian Wings. Der Neusser ist für zehn Monate in den Vereinigten Staaten. Als Austauschschüler in der Nähe von Kansas City. Wings nimmt am Parlamentarischen Patenschaftsprogramm (PPP) teil, das es seit 1983 gibt. Es handelt sich dabei um ein Stipendienprogramm des Bundestags, der Auslandsaufenthalte für Schüler und junge Berufstätige vergibt.

Als Julian sich vor mehr als einem Jahr gedacht hat: Ein Jahr im Ausland wäre doch schön, hat er gemerkt, dass das ganz schön teuer ist. „Dann habe ich geschaut, welche Möglichkeiten es gibt und habe das PPP gefunden“, sagt der 16-Jährige. Die Bewerbungsphase war nicht einfach: Motivationsschreiben, Auswahltag und am Ende das persönliche Gespräch mit seinem Paten aus dem Wahlkreis , dem FDP-Bundestagsabgeordneten Bijan Djir-Sarai.

Julian Wings lebt bei einer Familie in Kansas City. Foto: Wings

„Ich hab schon sehr viel darüber nachgedacht, weil so viel an dieser Zusage hing“, sagt Wings. Ohne das Stipendium wäre er jetzt wahrscheinlich nicht in den USA. Umso erleichterter war er, als die Post aus dem Bundestag endlich da war.

Parteimitglied muss man nicht sein, um am Programm teilnehmen zu dürfen. Ein Interesse für Politik und das Weltgeschehen kann aber nicht schaden, glaubt der Schüler. „Es geht darum, ein guter Botschafter für Deutschland zu sein“. Seit 3. August ist er mittlerweile in den USA. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt er. Er wohnt zusammen mit seinen Gasteltern und dem zehnjährigen Gastbruder. Weitere Gastgeschwister sind älter und bereits ausgezogen. In den nächsten Monaten hofft er, noch mehr Zugang zu seinen Mitschülern zu finden.

(mabu)