Düsseldorfer Bezirksregierung Höchste Versorgungsstufe im Neusser Lukaskrankenhaus für Frühgeborene

Rund 2000 Kinder kommen jährlich in den Kreißsälen des Rheinland Klinikums im Neusser Lukaskrankenhaus zur Welt. In diesem Jahr wurden am 3. März bereits 333 Geburten verzeichnet – das sind 21 Geburten mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Geburtshilfe am Lukaskrankenhaus arbeitet eng mit der Kinderklinik des Hauses in einem Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe zusammen. Bereits seit den 1980er Jahren versorgt die Kinderklinik des Lukaskrankenhauses zu früh geborene Kinder mit einem Geburtsgewicht ab 500 Gramm im eigenen Haus. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat nun die Versorgungsstufe Level 1 des Zentrums im Rahmen einer intensiven Prüfung bestätigt.