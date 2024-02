Roboter-Einsatz am Lukaskrankenhaus Neueste Stent-Version erstmals in Neuss implantiert

Bei einem 74-jährigen Patienten konnte am Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin des Rheinland Klinikums in Neuss erfolgreich ein besonderes Implantat eingesetzt werden: ein bioresorbierbarer Metall-Scaffold. Zum weltweit ersten Mal nach der kommerziellen Zulassung hat Michael Haude, Chefarzt der medizinischen Klinik I im Lukaskrankenhaus und Direktor des Zentrums für Herz und Gefäßmedizin am Rheinland Klinikum, diese neueste Version eines Mg-Stents von Biotronik mit einem Roboter implantiert. Das Besondere daran: Das Implantat setzt Medikamente frei und ist bioresorbierbar, es löst sich also im Körper auf.