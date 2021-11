„Deutsche Scholle“ in Neuss : Koch wehrt sich gegen Darstellung im TV

Neuss Das Neusser Vereinsheim-Lokal ist in der jüngsten Sendung des TV-Formats „Rosins Restaurant“ zu sehen. Die Sendung offenbart sich Koch Kevin Szomm doch anders als erwartet.

Inmitten der kleinen Gartenhäuser und Rasenflächen steht das Vereinsheim des Kleingartenvereins Deutsche Scholle. Dort fanden schon so manche Vereinssitzungen und Geburtstage statt – und eine Fernsehsendung. Denn wer die letzte Ausgabe des Formats „Rosins Restaurants“ gesehen hat, fand sich in der Neusser Kleingartenidylle wieder. Besser gesagt im gleichnamigen Lokal von Yvonne Golic und Kevin Szomm. Diese hatten den Sternekoch mit einem Bewerbungsvideo um seine Hilfe gebeten. Doch mit dem, was dann folgte, hatte Szomm nicht gerechnet.

Die Dreharbeiten seien gut verlaufen, berichtet der gelernte Koch im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch als er die Sendung am Mittwochabend verfolgte, offenbarte sich ihm ein ganz anderes Bild: „Ich habe das Gefühl, dass nur ein Bruchteil davon gezeigt wurde, wie es tatsächlich war“, sagt Szomm. Normalerweise sei er jemand, der sich vorbereite, doch dass sei während der Dreharbeiten nicht möglich gewesen. Damit spielt Szomm auf das Testessen an, das er in diesem Format für 20 Personen zubereiten musste. Denn dabei eskaliert die Situation: „Ich muss hier total improvisiert kochen, sowas kotzt mich an“, schreit der überforderte Koch, als die Kartoffeln verbrennen und die Bohnen herunterfallen. „Ich habe normalerweise kein Problem damit, für so viele Menschen zu kochen“, sagt Szomm.

Er ist sauer darüber, so schlecht dargestellt worden zu sein. Darüber hinaus muss er sich jetzt auch noch mit Drohungen und Beleidigungen auseinandersetzen. Noch während der Ausstrahlung haben ihn Nachrichten wie „was für ein Versager“ oder „der dämlichste Koch Deutschlands“ erreicht. Dennoch bereut er nicht, an diesem Format teilgenommen zu haben: „Ich habe viele Eindrücke und Tipps von Frank mitnehmen können“, sagt Szomm. Obwohl dieser ihnen empfohlen hatte, das Lokal aufzugeben, zeigte sich die Pächterin noch kämpferisch: „Wir wollen einfach nicht kampflos aufgeben“, sagt Golic im Beitrag.

